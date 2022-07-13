ВОЗ призвала мир вернуть масочный режим

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости вернуть масочный режим во всем мире. Об этом рассказал британский телеканал Sky News.

По данным английского СМИ, Гебрейесус подчеркнул опасность распространения субвариантов штамма «омикрон». По его словам, это может привести новым волнам заболеваемости ковидом по всему миру.

Это чревато нагрузкой на системы здравоохранения. В целях профилактики дальнейшего распространения инфекции ВОЗ призывает все страны мира вновь ввести масочный режим.

Утром 13 июля представители Роспотребнадзора сообщили, что в России нет предпосылок для введения ограничений по COVID-19. Их заявление процитировал RT.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — сказали они.

Однако Роспотребнадзор сохранил рекомендацию по ношению масок в общественных местах для россиян из уязвимых групп.