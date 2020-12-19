Локдаун из-за коронавируса введут в Лондоне

Правительство Великобритании приняло решение ввести в Лондоне и ряде других регионов на юго-востоке Англии самый высокий уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса.

Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время пресс-конференции. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями», — отметил он.

Из-за роста распространения вируса снова закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Власти посоветовали людям проводить дома максимальное количество времени.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что в Лондоне сейчас преобладает новый, более заразный вариант коронавируса.

«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это», — отметил Уитти.

При этом Борис Джонсон отметил, что он менее летален, чем COVID-19.

С начала пандемии в Британии зафиксировали более двух миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом. О новом варианте вируса в стране стало известно 14 декабря — об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Он отметил, что у ученых пока нет оснований полагать, будто этот вирус будет приводить к тяжелому течению заболевания. Кроме того, нет оснований думать, что от него поможет уже созданная вакцина.