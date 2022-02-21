ВОЗ допустила завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавируса может подойти к концу уже в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году», — отметила Войнович. По ее словам, конец пандемии означает, что больше не будет больших всплесков заболевания коронавирусом.

При этом представитель ВОЗ предупредила, что прогнозировать ситуацию довольно сложно из-за того, что вирус может мутировать. Именно поэтому всем странам мира, по мнению Вуйнович, стоит внимательнее отнестись к генетическому секвенированию, которое позволяет изучить поведение вируса.

«Не надо расслабляться экспертам. Эксперты должны иметь очень хороший надзор за ситуацией», — добавила она.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге назвал ответственное поведение людей и соблюдение санитарных правил главным условием для завершения острой фазы пандемии коронавируса до конца 2022 года.

По его словам, человечество способно контролировать распространение коронавируса благодаря соблюдению санитарных норм и вакцинации, однако не стоит надеяться на его полное уничтожение.