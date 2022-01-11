ВОЗ: более половины европейцев заразятся «омикроном» в ближайшее время

Более 50% европейского населения заразятся «омикрон»-штаммом за ближайшие шесть-восемь недель. Такое мнение выразил глава глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, на него сослалось РИА «Новости».

Клюге напомнил о прогнозе Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

По его данным, 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии обнаружили случаи заражения «омикроном» на своей территории. Штамм быстро начал доминировать в Западной Европе и распространяется на Балканах.

Волна коронавируса может начаться в Москве в феврале или марте. Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский пока не стал давать конкретную динамику развития эпидемической ситуации в Москве, но предположил, что дальше может быть рост количества заболевших. При этом новая волна COVID-19, по его мнению, если и придет, то через 7–10 дней.

Эпидемиолог Василий Власов посчитал при этом, что в России именно штамм «омикрон» не будет играть решающей роли.