Ученые спрогнозировали время начала новой волны коронавируса в Москве

Новая пятая волна коронавируса может начаться в Москве в феврале или марте. Таким предположением ученых поделились «Ведомости».

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский пока не стал давать конкретную динамику развития эпидемической ситуации в Москве, но предположил, что дальше может быть рост количества заболевших. При этом новая волна COVID-19, по его мнению, если и придет, то через 7-10 дней.

«На праздниках многие были в отпусках, а сейчас вернулись к учебе и работе», — объяснил он возможную тенденцию.

Эпидемиолог Василий Власов посчитал, что новая волна коронавируса в Москве может отразить зарубежный сценарий — тех стран, куда она уже пришла. Он подчеркнул, что в этих странах последний всплеск заболеваемости стал сильнее прошлых в 3-5 раз. Однако при этом эксперт отметил, что в России именно штамм «омикрон» не будет играть решающей роли.

Гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов допустил, что сейчас говорить о новой волне коронавируса еще рано, но передал слова руководителей больниц, которые ожидают прирост пациентов с COVID-19 в период с февраля по март. Сам же он предположил, что волна настигнет Россию в марте–апреле, и ее влияние будет зависеть от готовности регионов.