ВОЗ анонсировала публикацию доклада по итогам поездки в Ухань

Всемирная организация здравоохранения пообещала после 14 марта представить доклад по итогам работы в Ухане группы экспертов, которая расследовала происхождение коронавируса.

Примерную дату озвучил на брифинге группы эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. Его слова привел ТАСС.

Ученые планировали сначала опубликовать промежуточный, а затем — окончательный доклад. Затем решение изменили.

«Было решено одновременно опубликовать основной доклад и его резюме», — пояснил Эмбарек.

Эксперт подчеркнул, что конкретной даты публикации отчета пока нет. Однако в ВОЗ надеются представить документы на неделе после 14–15 марта.

Группа экспертов ВОЗ приехала в Ухань 14 января, чтобы изучить происхождение коронавируса. На итоговой пресс-конференции, которую провели 9 февраля, специалисты указали на отсутствие какого-либо серьезного прорыва. Тем не менее вместе с коллегами из КНР они определили основные гипотезы появления SARS-CoV-2. Вирус, предположили эксперты, передался от диких животных через промежуточное звено.