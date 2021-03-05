ВОЗ отказалась публиковать отчет по итогам поездки в Ухань

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая расследовала происхождение коронавируса в Китае, отказалсь публиковать промежуточный отчет о поездке. У специалистов не было достаточного доступа к документам.

В китайский Ухань для расследования происхождения коронавируса направлялись 26 экспертов из разных стран. Возглавлявший группу Питер бен Эмбарек заявил, что промежуточного отчета не будет опубликовано, людям обнародуют сразу полный. Об этом сообщил Wall Street Journal.

«Доклад будет опубликован в ближайшие недели и будет включать основные выводы», — сказал он.

Газета опубликовала открытое письмо, где 26 экспертов из Австралии, Франции, Испании, США, Великобритании, Австрии рассказали, что у них, за месяц их пребывания в Ухане, не было возможности провести полное расследование, потому что им не дали достаточный доступ. Для подготовки более достоверного отчета им необходим полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19в конце 2019 года.

Ученые подчеркнули, что Китай должны одобрить публикацию их отчета.

«Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования», — говорится в документе.

Эксперты ВОЗ считают, чтобы узнать происхождение коронавируса, нужно новое расследование, которое не будет контролироваться со стороны какого-либо государства.

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. В середине февраля ученые пожаловались, что Пекин отказался предоставить им необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом, которые помогли бы установить происхождение вируса. Вместо этого власти Китая поделились с ними собственными выводами.