Вопросы о вакцинации стали самыми популярными на горячей линии о профилактике гриппа в РФ

Специалистам горячей линии Роспотребнадзора чаще всего приходилось рассказывать россиянам о прививках против гриппа — где их делать и какие противопоказания. Эта информация появилась на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что результаты более чем 68 тысяч консультаций, проведенных с 4 по 15 октября, показали, что россияне чаще всего интересовались у специалистов горячей линии противопоказаниями, подготовкой и пунктами прививки от гриппа.

«Самыми популярными стали вопросы об иммунизации против гриппа — где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и другие, — 14 тысяч обращений», — рассказали в ведомстве.

Около восьми тысяч сообщений было о вакцинах против гриппа, их составе, совместимости с другими вакцинами, производителях, эффективности, наличии в медицинских организациях и столько же вопросов о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ. Чуть меньше россиян спрашивали специалистов, как использовать маски. Еще более 2,7 тысячи обращений было связано с противовирусными препаратами и их наличием в аптеках.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о доступных по телефону 122 услугах социальной поддержки.