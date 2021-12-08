Гинеколог объяснил, зачем водить трехлетних девочек на осмотр

Девочек необходимо показывать гинекологу с трехлетнего возраста. В это время у ребенка меняется микрофлора, пояснила врач-гинеколог Ляман Худавердиева.

По словам медика, российские врачи проводят профосмотры детей в возрасте трех, шести, 13, 15, 16 и 17 лет.

«Три года — обычно девочки в это время начинают готовиться посещать детские сады. Меняется микрофлора, меняется кратность гигиенических процедур», — написала Худавердиева в Instagram.

Она добавила, что во время приема гинеколог проводит визуальный осмотр, а также оценивает строение наружных половых органов. Такой осмотр необходим для профилактики воспалительных процессов и синехий вульвы — сращивания малых половых губ. Еще врач обсуждает с ребенком вопросы гигиены.

«В три-шесть лет девочки еще не испытывают сильного смущения, маме стоит лишь предупредить ребенка, что они идут к женскому доктору и как все будет происходить», — отметила Худавердиева.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что между стрингами и половыми инфекциями нет никакой связи. Также она подчеркнула, что нижнее белье может быть сделано из любого материала, но менять его нужно каждый день.