Малышева рассказала, есть ли связь между стрингами и половыми инфекциями

Долгое время гинекологи заявляли, что ношение узкого белья может стать причиной урогенитальных инфекций. Но американские специалисты провели исследование и полностью реабилитировали стринги, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

По словам ведущей, американские гинекологи провели исследования в 2019 году. Они выяснили, что стринги никак не связаны с инфекциями мочеполовой системы. При этом Малышева отметила, что материал нижнего белья может быть любым.

«Хлопок и синтетика — разницы нет никакой. Разница определяется чистотой этой области у женщины. Микробы не живут ни на хлопке, ни на синтетике. Микробы живут в выделениях», — пояснила врач в эфире программы «Жить Здорово!».

Она добавила, что распространения микробов не будет в том случае, если нижнее белье вовремя меняется на чистое.

«Как правильно пользоваться трусиками? Менять их нужно каждый день. Выбрасывать трусы нужно каждые шесть месяцев и покупать новые. Температура стирки трусов должна быть 60-70 градусов», — рассказала Малышева.

Она отметила, что спать лучше всего без нижнего белья. Гинекологи подчеркнули, что сон нагишом предотвращает развитие грибковых инфекций.