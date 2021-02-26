Власти Москвы рассказали о вакцине «Спутник V» в виде спрея для носа

Назальная форма вакцины «Спутник V» будет двухкомпонентной как и стандартная. Средство вводить будут только врачи с помощью насадки-спрея, и тоже два раза.

Об этом в эфире Первого канала рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В первую очередь такая форма формирует местный иммунитет. Он, конечно, менее эффективный, но более безопасный. И поэтому для тех категорий, которых не рекомендуется инъекция, скорее всего, будет подходить именно этот препарат», — объяснила заммэра.

Она добавила, что вскоре начнется исследование, посвященное снижению уровня антител после вакцинации. Ракова считает, что уже к лету врачи смогут сделать обоснованные выводы о сроке иммунитета.

«Поэтому мы выбираем 2000 добровольцев и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела. На определение, как снижается уровень антител, до какого срока он еще достаточный, чтобы защитить человека от инфекции», — уточнила заммэра.

Ученые из Университета Гонконга (HKU) в сентябре минувшего года начали клинические испытания спрея для носа. Назальный препарат был разработан лабораторией HKU совместно с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.