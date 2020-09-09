Китай испытает спрей для носа от коронавируса

В Китае проведут клинические испытания назального спрея от коронавируса. Препарат был разработан лабораторией HKU.

О начале клинических испытаниях спрея для носа сообщил сайт Синьхуа со ссылкой на заявление Университета Гонконга (HKU). По данным агентства, вакцину разработала лаборатория HKU совместно с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

В агентстве также сообщили, что данный препарат от коронавируса — первая вакцина в виде спрея, которую государство одобрило для испытаний на людях.

На этой неделе в Москве началась третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, в которой участвуют 40 тысяч добровольцев. Первым участникам испытаний уже сделали прививку, сообщила Анастасия Ракова.

Ранее академик РАН Вадим Покровский сообщил, что зарубежная вакцина не означает качество, при этом добавил, что сравнивать препараты сейчас крайне сложно. Однако эксперт не исключает существования черного рынка лекарств, где можно наткнуться на пустышку.