Телемедицину предложили включить в ОМС

Эксперты рассказали, что новая программа позволит не только проводить первичные онлайн-консультации, но и вести дистанционное наблюдение за пациентом. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями.

В программе пропишут время, которое врач сможет уделять для онлайн-консультации пациентов и способ оплаты работы медиков.

На сегодняшний день сервис телемедицины не включен стандарт оказания медицинской помощи, поэтому территориальные Фонды обязательного медицинского страхования не оплачивают эту работу. Работающая над программой группа намерена включить их в клинические рекомендации. Уже точно известно, что телемедицина появится в нефрологии и трансплантологии.

По словам одного из участников рабочей группы, главного внештатного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, нужно прописать правила обращения пациента за онлайн-консультацией к врачу.

«Задача состоит в том, чтобы общение с врачом с применением цифровых технологий было максимально правильно организовано и своевременно использовано в лечении пациентов, которые нуждаются в пристальном наблюдении и коррекции лечебной тактики вне стационара», — пояснил он.

Сегодня услуги телемедицины предлагают только общественные организации, частные страховые компании и платные медицинские центры. Сделать такой способ оказания помощи доступным для всех предлагают авторы программы. Они пообещали, что закончат разработку документа к марту 2021 года и внесут его на рассмотрение в Минздрав.

Центр телемедицины для больных легкой формой коронавирусной инфекции запустили в МОНИКИ в конце октября. Пациенты лечатся дома, а врачи наблюдают за ними дистанционно и дают советы по выполнению терапии в амбулаторных условиях. После запуска услугами центра воспользовались уже почти 3,5 тысячи жителей Московской области. Если в ходе консультации врач замечает, что состояние пациента ухудшилось, то на дом к нему приедут специалисты для корректировки лечения.