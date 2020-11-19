Перенесшие COVID-19 жители Подмосковья прошли почти 3,5 тысячи телемедицинских консультаций

Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, телемедицина необходима для контроля за здоровьем пациентов, перенесших коронавирус и имеющих хронические заболевания.

Это больные, у которых было поражено более 75% легких, — многие были в реанимации на ИВЛ, пациенты на инсулинотерапии и другие. Для них мы привлекаем специалистов разных профилей Светлана Стригункова.

Новый центр работает уже свыше трех недель. Идущие дома на поправку пациенты получают рекомендации по восстановлению организма после перенесенной инфекции.

Если в ходе консультаций врачи замечают ухудшение состояния пациентов, то им на дом вызывают медицинских специалистов. Они проводят осмотр и корректируют лечение.