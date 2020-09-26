Витамин D снижает риск смерти от коронавируса

Витамин D помогает организму контролировать имунную систему и снижает риск умереть из-за заражения коронавирусом. В целом он позволяет уменьшить осложнения после инфекции.

«Достаточность витамина D может уменьшить осложнения, включая цитокиновый шторм (попадание в кровь слишком большого количества белков — прим. ред.) и, в конечном счете, смерть от COVID-19», — заявил Майкл Холик, один из исследователей Бостонского университета и автор научной работы. Результаты опубликованы в электронной версии журнала PLOS One.

Ученые провели исследование на содержание витамина D в крови 265 пациентов, госпитазирированных с коронавирусом. Большинство из них имели тяжелую форму течения болезни. Лишь у 32% из них был достаточный уровень витамина D в крови.

Ранее о важности этого микроэлемента говорили другие американские ученые. По их данным, если человеку не хватает витамина D, риск заболевания острыми формами COVID-19 возрастает для него на 15%. Такими же результатами поделились и исследователи из дублинского Тринити-колледжа.