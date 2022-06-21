Названа польза вишни и черешни

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что летом следует есть побольше вишни и черешни, так как они полезны для организма. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным сайта utro.ru, в этих ягодах много мелатонина, поэтому они помогают наладить сон. Кроме того, в них содержатся вещества, которые снижают уровень воспаления в организме, положительно влияют на мозг и препятствуют старению. Также черешня и вишня полезны для сердца, сосудов и суставов.

«В развитии опухоли тоже имеется компонент воспаления, и он считается критическим. Если его мало, опухоли образуются реже», — пояснил Гинзбург.

В этих ягодах множество витаминов и минералов, в частности, витамина B и магния. Оптимальная порция — 300 граммов в день, съедать слишком много тоже не стоит, заключил врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление черешней и арбузами может привести к избытку веса, а также к повышению уровня глюкозы в крови. Специалист подчеркнула, что в этих продуктах содержится избыточное количество фруктозы.