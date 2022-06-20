Названа главная опасность злоупотребления арбузом и черешней

Злоупотребление черешней и арбузами может привести к избытку веса, а также к повышению уровня глюкозы в крови. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что в этих продуктах содержится избыточное количество фруктозы. Такое вещество приводит к набору лишних килограммов, передала «Газета.ru».

«Действительно, арбуз — это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что слопали половину арбуза. Поедаем его в большом количестве, не прибегая к физическим упражнениям, а глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках», — отметила медик.

При этом аналогичное свойство имеет и черешня. Виноград также входит в список продуктов с высоким гликемическим индексом. Подобные продукты стоит употреблять с осторожностью и не злоупотреблять ими.