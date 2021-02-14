Вирусологи объяснили, что произойдет, когда вакцина от коронавируса «устареет»

Если нынешняя вакцина от коронавируса «устареет», то ученые смогут сделать новые прививки всего за несколько дней. Об этом рассказал советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Устаревание прививки произойдет, если у коронавируса появятся новые штаммы, против которых современные вакцины не будут работать. Известно, что некоторые мутации уже способны частично уклоняться от защиты и распространяются по всему миру.

«Если вдруг даже не этот штамм (из ЮАР), а какой-то другой появится, то уже понятно, что надо делать. Вакцина переделывается под новый, измененный вариант достаточно быстро и ее не надо гонять по всем фазам испытаний, потому что это одно и то же. <…> Переделать принципиально, это работа четырех дней», — передало Ura.ru его слова.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у переболевших COVID-19 в легкой форме больше вероятность подхватить «британский» штамм. Он отметил, что однозначно будут случаи повторного заболевания.