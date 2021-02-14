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    14 февраля 2021, 15:38

    Вирусологи объяснили, что произойдет, когда вакцина от коронавируса «устареет»

    Анастасия Калинина

    Если нынешняя вакцина от коронавируса «устареет», то ученые смогут сделать новые прививки всего за несколько дней. Об этом рассказал советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

    Вирусологи объяснили, что произойдет, когда вакцина от коронавируса «устареет»

    Устаревание прививки произойдет, если у коронавируса появятся новые штаммы, против которых современные вакцины не будут работать. Известно, что некоторые мутации уже способны частично уклоняться от защиты и распространяются по всему миру.

    «Если вдруг даже не этот штамм (из ЮАР), а какой-то другой появится, то уже понятно, что надо делать. Вакцина переделывается под новый, измененный вариант достаточно быстро и ее не надо гонять по всем фазам испытаний, потому что это одно и то же. <…> Переделать принципиально, это работа четырех дней», — передало Ura.ru его слова.

    Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у переболевших COVID-19 в легкой форме больше вероятность подхватить «британский» штамм. Он отметил, что однозначно будут случаи повторного заболевания.