Вирусолог предупредил об опасности «британского» штамма для легко перенесших COVID-19

У переболевших COVID-19 в легкой форме больше вероятность подхватить новый, «британский» штамм. Случаи повторного заболевания будут «однозначно», заявил инфекционист Евгений Тимаков.

«Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, „британский“ штамм, другие, они все равно придут в Россию», — привело слова врача РИА «Новости».

Люди, которые еще не заразились штаммом коронавируса, который циркулирует в России, будут восприимчивы к «британскому». Мутация из Соединенного Королевства легче передается.

Случаи повторного заболевания «будут однозначно», уверен вирусолог. Люди, перенесшие COVID-19 год назад, снова попали в группу риска. Особенно это касается тех, кто подхватил легкую или бессимптомную форму инфекции. У них полноценно не сформировалась иммунная память, поскольку вирус не прошел полный цикл развития в организме.

«Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать», — заявил Тимаков.

Те, кто переболел в активной форме, средне или тяжело, перенесут вирус в очередной раз легче. Однако люди, которые болели бессимптомно, теперь в основном замечают выраженные симптомы.

Ранее ВОЗ заявила, что пациенты, которые уже переболели и имели в крови антитела, заразились коронавирусом повторно. После вакцинации люди переносят повторное заражение в легкой форме. Прививки также понижают уровень передачи вируса.