Вирусологи МГУ задумались о создании двойной вакцины от СОVID-19 и гриппа
«Мы можем сделать сезонную (вакцину — прим. ред.), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа», — рассказала она РИА «Новости».
По ее словам, специалистам нужно буквально «сложить кубики» и получить вакцину. Профессор отметила, что поливалентный препарат от коронавируса, который сейчас создают в МГУ, может выйти на уровень клинических испытаний уже через шесть месяцев. Однако насколько долгим будет эффект от вакцины, пока не ясно. Это можно будет понять только во время доклинических тестирований.
В этом препарате есть универсальные антигены, которые, вероятно, смогут предотвратить повторное заражение «даже при каких-то генетических изменениях вируса», добавила Карпова.
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Ее разработкой занимался центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцубрг подчеркнул, что перед вакцинацией людям не надо будет сдавать какие-либо анализы.