Вирусологи МГУ задумались о создании двойной вакцины от СОVID-19 и гриппа

Вирусологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова могут разработать «сезонную» вакцину. Она позволит сразу привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Такое заявление сделала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

«Мы можем сделать сезонную (вакцину — прим. ред.), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа», — рассказала она РИА «Новости».

По ее словам, специалистам нужно буквально «сложить кубики» и получить вакцину. Профессор отметила, что поливалентный препарат от коронавируса, который сейчас создают в МГУ, может выйти на уровень клинических испытаний уже через шесть месяцев. Однако насколько долгим будет эффект от вакцины, пока не ясно. Это можно будет понять только во время доклинических тестирований.

В этом препарате есть универсальные антигены, которые, вероятно, смогут предотвратить повторное заражение «даже при каких-то генетических изменениях вируса», добавила Карпова.

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Ее разработкой занимался центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцубрг подчеркнул, что перед вакцинацией людям не надо будет сдавать какие-либо анализы.