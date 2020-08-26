Анализы оказались не нужны перед прививкой от коронавируса
Исключение касается лишь добровольцев, которые тестируют новую вакцину.
«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», — подчеркнул Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».
Он отметил, что если человек только что переболел коронавирусной инфекцией, то об этом необходимо сообщить врачу. Тот решит, нужно ли пациенту сдавать дополнительные анализы.
Если кто-то, кто бессимптомно переносит COVID-19 или не знает о заражении, сделает прививку, то на ходе болезни это никак не скажется.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V».
Ранее, 25 августа, Минздрав РФ официально разрешил центру Гамалеи проводить пострегистрационные исследования вакцины. Новые испытания проведут на базе госбольниц.