Анализы оказались не нужны перед прививкой от коронавируса

Ни тесты на COVID-19, ни на антитела — никакие анализы не нужно сдавать перед вакцинацией от коронавируса. Такое заявление сделал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Исключение касается лишь добровольцев, которые тестируют новую вакцину.

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», — подчеркнул Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».

Он отметил, что если человек только что переболел коронавирусной инфекцией, то об этом необходимо сообщить врачу. Тот решит, нужно ли пациенту сдавать дополнительные анализы.

Если кто-то, кто бессимптомно переносит COVID-19 или не знает о заражении, сделает прививку, то на ходе болезни это никак не скажется.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее, 25 августа, Минздрав РФ официально разрешил центру Гамалеи проводить пострегистрационные исследования вакцины. Новые испытания проведут на базе госбольниц.