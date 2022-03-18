Вирусолог спрогнозировал возможный всплеск заболеваемости ковидом осенью

Осенью возможен повторный всплеск заболеваемости ковидом, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков. Рост заболеваемости, по его мнению, будет наблюдаться сезонно, но только если не появятся новые мутации.

«Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости», — отмети Тимаков в беседе с ТАСС.

Если говорить о мутациях, добавил вирусолог, то они непредсказуемы и не зависят от сезонов. Летом в России будет стабильная ситуация с коронавирусом, считает Тимаков: в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет.

Он также напомнил о важности вакцинации. Если человек не переболел «омикроном», то уже сейчас ему нужно пройти ревакцинацию.

«Если болели, то можно вакцинироваться до наступления жаркого периода, чтобы нормально переносить вакцину — в конце весны, в начале лета», — отметил врач.

За сутки в России выявили 34 819 новых случаев коронавируса. По данным на утро 17 марта, госпитализировали 5008 человек, этот показатель стал меньше на 15,8% по сравнению с предыдущими сутками. Выздоровели 112 614 человек.