Менее 35 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За сутки в России выявили 34 819 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 5008 человек, данный показатель уменьшился на 15,8% по сравнению с 16 марта. Выздоровели 112 614 человек — это на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта, скончался 561 человек.

В Москве выявили 1352 новых случая, в больницу доставили 208 заболевших. Поправились 2005 пациентов, умерли 42 человека.

В Московской области полностью отменили ношение защитных масок и социальную дистанцию, поскольку эпидемическая обстановка в регионе постепенно улучшается.

Полную вакцинацию от коронавируса с начала пандемии прошли 84 миллиона жителей России, коллективный иммунитет составляет 53,6%.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков исключил рост заражения коронавирусом среди россиян после отмены масочного режима.