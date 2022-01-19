Вирусолог сообщил, что течение «омикрона» в России точно такое же, как в Европе

«Омикрон»-штамм коронавируса проявил в России точно такие же свойства, как в странах Европы и Южной Америки, рассказал «360» доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова в беседе с радиостанцией Sputnik заявила, что с учетом влияния климата и генетических особенностей россиян у «омикрона» могут появиться новые качества.

Чумаков рассказал, что нельзя говорить о том, что население России, имеющее разные национальности, в целом отличается от других стран. Вирус эволюционирует, если попадет в закрытую систему, как в определенном направлении, так и случайно. Однако вирусолог не исключил такого варианта, что «омикрон» в России в будущем не изменит течения заболевания и скорости распространения.

«Пока „омикрон“ ведет себя точно так же, как в Европе и Америке», — заявил Чумаков. По его мнению, погодные условия косвенно влияют на распространение вируса. Если в организме не хватает витамина D для иммунной системы, то любой вирус распространяется активнее, включая сезонные грипп и простуду.

Вирусолог отметил, что в целом мутация коронавируса проводит к изменению его свойств.

«Вирус все дальше уходит от уханьского варианта, ускользает от иммунитета при вакцинации. Опасность в том, что люди, уже вакцинированные и переболевшие, будут вновь заражаться, это следует держать в голове», — сказал Чумаков. Он добавил, что в случае «омикрона» в Европе уже формируется коллективный иммунитет и идет спад заболевания.

Профессор напомнил о необходимости вакцинации, повышающей сопротивляемость организма к вирусу. Вакцина «Спутник V» на 80% защищает от «омикрон»-штамма, заявил он.