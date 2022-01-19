Эпидемиолог: в России у «омикрона» могут появиться новые особенности

«Омикрон»-штамм в России может вести себя несколько иначе, чем в других странах. Влияют климат, питание и генетические особенности населения. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала эпидемиолог, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания. Нельзя исключить, что в России люди перенесут новый штамм иначе, чем в других странах», — сказала доктор.

По словам врача, этот вариант коронавируса опасен тем, что быстро распространяется среди невакцинированных граждан, поэтому необходимо сделать прививку. К «омикрону» нельзя относиться легко мысленно, тяжелое течение болезни возможно для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что выросла смертность от «омикрона» среди детей до трех лет. Подростки, по его словам, более устойчивы к этому штамму коронавируса, поскольку их иммунная система находится в активной фазе.