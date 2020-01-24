Вирусолог рассказала, как коронавирус приобрел опасные свойства
Заведующая отделом вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко объяснила, что китайский коронавирус стал опасен для человека в результате мутации. Об этом сообщило «Радио Комсомольская правда».
Руденко рассказала, что коронавирусы известны давно, но ранее не представляли серьезной опасности. Прежние типы вируса приводили к легким респираторным заболеваниям.
Однако теперь вирус мутировал, и стал спускаться в легкие, вызывая тяжелые пневмонии.
Пять лет назад другой коронавирус, перешедший от верблюдов, уже давал высокий уровень заболеваемости. Он приводил к развитию SARS (тяжелого респираторного синдрома), атипичной пневмонии.
Руденко добавила, что раньше коронавирусы не распространялись так активно.
«Это свойство вирусов: они меняются, приобретают новые свойства», — объяснила вирусолог.
Ранее «360» писал, что в Китае вылечили первого пациента с новым типом коронавируса.