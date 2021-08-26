Вирусолог рассказал, какая вакцина от коронавируса больше подойдет подросткам

Детей и подростков рекомендуется прививать более мягкими вакцинами против коронавируса, потому что иммунитет у них срабатывает лучше. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Я пока очень настороженно отношусь к вакцинации именно векторной платформой, детям нужна более мягкая вакцина. С моей точки зрения, больше подошла бы цельноварионная вакцина, которая сделана на классической платформе, потому что у детей очень пластичен Т-клеточный иммунитет и малейшая его стимуляция будет формировать клетки памяти», — объяснил врач-педиатр Евгений Тимаков.

Под векторной вакциной медик подразумевал «Спутник». По его словам, на такой препарат ответ юного организма может быть очень сильным. Это может привести к серьезным гриппоподобным реакциям. Поэтому, уверен иммунолог, для детей лучше использовать другие вакцины.

При этом некоторые вирусологи отмечают, что доказанная эффективность пока в наибольшей мере есть именно у «Спутника V». Вакцина «КовиВак» пока еще не собрала большое количество данных о своем действии. По «ЭпиВакКороне», которую разработал новосибирский центр «Вектор», на данный момент все еще остаются некоторые вопросы. Но с точки зрения безопасности для организма, считают вирусологи, все три препарата одинаковы.

Британские ученые смогли объяснить высокую смертность от COVID-19. Они обратили внимание на фермент, который есть в организме человека. Он остро реагирует на любую инфекцию и начинает с ней бороться. Но в случае с коронавирусом этого фермента вырабатывается слишком много, и он начинает влиять на жизненно важные органы. Фермент может разрушать даже клеточные мембраны, и это приводит к смерти заболевшего.