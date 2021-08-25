Британские вирусологи обнаружили возможную причину летальных исходов от COVID-19

Британские ученые сообщили, что смогли обнаружить фактор, приводящий к летальным исходам из-за COVID-19. Своими предположениями специалисты поделились с изданием Express.co.uk.

Ученые обратили внимание, что практически в каждом организме человека присутствует определенный фермент. Его научное название sPLA2-IIA. Этот фермент по своим свойствам схож с теми, которые содержатся в яде гремучей змеи. Вещество имеет способность реагировать на любую инфекцию в организме.

Когда человек заражается COVID-19, этот фермент начинает вырабатываться в очень большом количестве. Природой задумано, что он будет бороться с вирусом. Но когда фермента становится слишком много, он начинает губительно воздействовать на жизненно важные органы. sPLA2-IIA способен разрушать даже сами клеточные мембраны, что может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Ученые считают, что такое открытие поможет начать новые исследования и в будущем снизить смертность от коронавируса.

Российские специалисты досконально изучили то, как распространяются по воздуху респираторные инфекции. Они выяснили, что с помощью компьютера можно точно рассчитать траекторию движения вирусов в помещении. Если создать правильные перегородки между рабочими местами, то можно минимизировать риск заражений в офисе. В будущем ученые хотят использовать их исследование при строительстве аэропортов, вокзалов и предприятий.