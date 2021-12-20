Вирусолог рассказал, через сколько умирают зараженные коронавирусом

Смерть при коронавирусе наступает в среднем через три недели после начала заболевания. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Когда обычно человек заболевает ковидом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм „Омикрон“, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что более полные данные по «омикрону» должны появиться к новому году. Те же, что есть, говорят о том, что не следует ожидать высокой смертности и тяжелого течения у больных.

«Как минимум к новому году появятся какие-то данные. У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — сказал профессор.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что на рост смертности может влиять перегрузка в системе здравоохранения, также данные о смертности могут увеличиваться, если статистикой «неожиданно охватываются» пожилые люди.

При этом статистика не учитывает людей, умерших после того, как они справились непосредственно с болезнью. У них возникает обострение хронических заболеваний, с которыми организм не справляется. Крбчкв считает, что эти смерти также надо учитывать как ковидные.

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