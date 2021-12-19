Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России

В Роспотребнадзоре сейчас изучают опыт других стран, чтобы оценить целесообразность и возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«Посмотрим, насколько он эффективен и применим», — отметила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 1». Ранее стало известно, что штрафы за отказ от вакцинации решили ввести власти Австрии. Сумма, которую придется уплатить антипрививочникам, составляет 3600 евро. Подобный опыт вводят и в США — там за отказ от прививок собираются выписывать штрафы для компаний, в чьем составе 100 и более сотрудников.

Пока в России штрафов за отказ от вакцинации не предусмотрено. Недавно Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски на рабочем месте по записям видеокамеры. Штраф выписали сотруднику продуктового магазина в Люблине. Мужчина хотел обжаловать такое решение и пытался доказать, что установить его личность только по фото и видеоматериалам нельзя. Но Верховный суд оставил решение о штрафе в силе.