Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает информацией о повторном заражении коронавирусом людей, которые уже переболели и у них в крови были антитела. Началось исследование устойчивости иммунитета вылечившихся к новому варианту COVID-19.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — цитирует ее РИА «Новости».

Сваминатан уточнила, что после вакцинации люди переносят повторное заражение в легкой форме. Прививки также снижают уровень передачи инфекции.

С начала пандемии в мире заразились свыше 107,4 миллионов человек. Примерно 2,36 миллиона из них умерли.

Британский штамм SARS-CoV-2 обнаружен в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский (японский) — в 15.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге исключил возможность новой пандемии, спровоцированной появившимися штаммами коронавируса.