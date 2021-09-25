Вирусолог предупредил о риске новой волны ковида в регионах России

Новая волна коронавируса может прийти в Россию, но всплеск заболеваемости возможен не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. Об этом научный сотрудник МГУ, вирусолог Максим Скулачев сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

Предпосылки для новой волны ковида есть в нестоличных регионах, и этого можно ожидать уже в ближайшее время. Однако Москву и Санкт-Петербург она не затронет, ведь в столицах уже много людей переболели или вакцинировались, поэтому вирусу там распространяться сложнее.

Специалист предположил, что у жителей Москвы и Петербурга уже сформировался определенный коллективный иммунитет, учитывая, что многие там болели летом. А вот в других регионах, где было сравнительно спокойно, может обосноваться пресловутый «дельта»-штамм. И тогда подъема заболеваемости будет не избежать. В некоторых регионах уже сейчас фиксируют рост заражений, однако говорить о начале новой волны там пока преждевременно, отметил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди инфицированных штаммом «дельта» менее 2% тех, кто сделал прививку.