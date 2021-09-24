Попова: среди заразившихся штаммом «Дельта» менее 2% вакцинированных

Среди зараженных штаммом «Дельта» практически нет пациентов, которые прошли вакцинацию. Их число достигает около 2% — речь идет в том числе о тех людях, которые сделали только первую прививку.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Около двух процентов [вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом „дельта"], не больше. Из чего мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод, на 47 миллионов привитых хотя бы первой дозой, что вакцины российские очень эффективны», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что среди пациентов, которые каждый день умирают от коронавируса, практически нет тех, кто прошел вакцинацию. Она также отметила, что сейчас нет никаких оснований для разговоров о введении в России локдауна. При этом нельзя говорить и о скором прекращении пандемии, ведь у многих россиян до сих пор нет иммунитета к коронавирусу.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второго нашествия микроорганизмов, как сейчас. Чтобы справиться с ними, люди должны иметь план на случай повторения пандемии таких масштабов. Из сегодняшней ситуации необходимо сделать как научные, так и организационные выводы.