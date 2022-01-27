Вирусолог предрек резкий спад волны «омикрона» в России

Волна «омикрон»-штамма в России пойдет на спад так же быстро, как поднялась. Сейчас заболеваемость из-за этого варианта коронавируса растет, но к середине февраля начнет снижаться, сообщил радиостанции Sputnik вирусолог Петр Чумаков.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта заявил, что ожидает спад волны «омикрона» во второй декаде февраля. Чумаков пришел к такому выводу, основываясь на данных по заболеваемости в других странах, в том числе в США и Великобритании, а также в Европе.

«В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — предрек вирусолог.

Сейчас большинство людей болеют бессимптомно. При этом «омикрон» более заразный, он распространяется быстрее, отметил специалист. Чумаков полагает, что в нынешнюю волну в реальности вовлечено гораздо больше людей, чем показывает официальная статистика. Но именно поэтому эта волна «выгорит» быстрее, поскольку достаточное количество людей перестанут быть чувствительными к вирусу.

Американский врач Джон Браунштейн ранее предупредил о новой разновидности «омикрон»-штамма.