Вирусолог попросил не устраивать панику из-за побочных эффектов вакцин

Россиян призвали не бояться вакцинации от коронавируса. Побочные эффекты могут появиться при применении любых лекарственных препаратов — даже аспирина.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов рассказал в интервью газете «Известия», что смертелен для небольшого количества населения может оказаться даже аспирин.

«Просто потому, что их генетический код содержит некоторые особенности, что делает его вредным. Однако же никто и никогда не устраивал истерику по поводу аспирина», — заметил он.

По словам Ризванова, побочные действия существуют и у вакцин. Историю с печально известным препаратом AstraZeneca он назвал показательной, которым привили десятки миллионов людей.

«На этом фоне несколько побочных эффектов, не однозначно связанных с вакциной, подаются в ряде СМИ как катастрофа. В то время как смертность от самого коронавируса унесла бы уже десятки тысяч жизней без этой прививки», — заявил ученый.

Он добавил, что больше не существует «чисто медицинских проблем», и назвал пандемию социальной.

«Важно понимать, что если раздувается история с вакцинами — значит это кому-то нужно», — подчеркнул Альберт Ризванов.

Все зарегистрированные в России вакцины он назвал эффективными и безопасными. А вакцинацию — единственным путем выхода из пандемии без большого числа человеческих жертв.