Вирусолог перечислил особенности пятой волны коронавируса

Мощность пятой волны коронавируса будет зависеть от количества привитых и переболевших людей. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев.

«Не очень понятно, какой у нас процент антиваксеров, которые отсидели и умудрились не заразиться в предыдущие волны. Но скорее всего „омикрон“ их всех заразит. И если это несколько миллионов человек, это не страшно», — сказал Скулачев Ura.ru.

При этом он добавил, что непривитых может быть и несколько десятков миллионов человек. В этом случае система здравоохранения будет перегружена, а властям придется снова объявлять локдауны и принимать другие ограничительные меры.

По словам вирусолога, штамм коронавируса «омикрон» прежде всего опасен для тех, кто никогда не сталкивался с вирусом.

«Это люди, которые не болели и не вакцинировались. Сколько их у нас осталось? Если верить официальной статистике, то очень много, но в нее явно включены не все переболевшие. На это я надеюсь, и тогда, может быть, как-то проскочим», — заявил Скулачев.

Ранее врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов сообщил, что гибридный иммунитет может повысить защиту от «омикрона» в десятки раз. Он пояснил, что такой иммунитет вырабатывается после выздоровления и прохождения вакцинации.