Врач назвал способ повысить защиту от «омикрона» в десятки раз

Выработка гибридного иммунитета может повысить защиту от штамма «омикрон» в десятки раз. Об этом заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам медика, переболевшие ковидом не получают практически никакой защиты от «омикрона».

«Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от „омикрона“ ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма „дельта“», — сказал Водовозов радио Sputnik.

Он отметил, что лучше всего от «омикрона» защищает гибридный иммунитет, так так он в десятки раз эффективнее. Врач пояснил, что гибридный иммунитет вырабатывается после выздоровления и прохождения вакцинации.

«По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от „омикрона“ из всех имеющихся и даже теоретически возможных», — заявил Водовозов.

Медик подчеркнул, что прививка от коронавируса необходима в любом случае. Вакцинация не дает полную защиту от заражения, но исключает тяжелое течение болезни.