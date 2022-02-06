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    06 февраля 2022, 18:53

    Вирусолог опроверг фейки о разрушении иммунитета после вакцинации

    Вирусолог Нетесов опроверг фейки о разрушении иммунитета после вакцинации

    Ольга Назаркина

    Вакцина против коронавируса не может разрушить иммунитет, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. Он подчеркнул, что хотя любая защита является имитацией самой инфекции, вакцина не наносит вред иммунной системе.

    Вирусолог опроверг фейки о разрушении иммунитета после вакцинации

    По словам вирусолога, вакцинацию против коронавируса можно сравнить с физической тренировкой. Это самый прямой аналог того, что говорят противники прививок, рассказал он в беседе с URA.RU.

    «Любая физическая тренировка уменьшает физическую силу человека — самый прямой аналог того, что говорят антиваксеры. На самом деле, если коронавирус попадет в организм и вызовет инфекцию, то в организме будет производиться около 20 разных вирусных белков», — объяснил Нетесов.

    Эксперт объяснил, что коронавирус при размножении разрушает клетки, где есть ACE2-рецепторы, поражает их. А в случае применения векторных вакцин или тех, которые создали на основе матричных РНК, в организме производится только один вирусный белок — S-белок.

    «Да, у него (S-белка — прим. ред.) есть некоторые отрицательные качества, как у любого вирусного белка, но зато в обмен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса», — сказал специалист.

    Поэтому вирус при попадании в организм, который получил защиту с помощью вакцины, размножается в десятки тысяч раз менее активно, чем при проникновении в организм без такой защиты.

    «Любая защита — это имитация самой инфекции, но практически без ее последствий», — уточнил ученый.

    Нетесов добавил, что вакцина направлена даже не на то, чтобы повысить, а на то, чтобы инициировать предохранительный иммунитет против инфекции.