Вирусолог опроверг фейки о разрушении иммунитета после вакцинации

Вакцина против коронавируса не может разрушить иммунитет, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. Он подчеркнул, что хотя любая защита является имитацией самой инфекции, вакцина не наносит вред иммунной системе.

По словам вирусолога, вакцинацию против коронавируса можно сравнить с физической тренировкой. Это самый прямой аналог того, что говорят противники прививок, рассказал он в беседе с URA.RU.

«Любая физическая тренировка уменьшает физическую силу человека — самый прямой аналог того, что говорят антиваксеры. На самом деле, если коронавирус попадет в организм и вызовет инфекцию, то в организме будет производиться около 20 разных вирусных белков», — объяснил Нетесов.

Эксперт объяснил, что коронавирус при размножении разрушает клетки, где есть ACE2-рецепторы, поражает их. А в случае применения векторных вакцин или тех, которые создали на основе матричных РНК, в организме производится только один вирусный белок — S-белок.

«Да, у него (S-белка — прим. ред.) есть некоторые отрицательные качества, как у любого вирусного белка, но зато в обмен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса», — сказал специалист.

Поэтому вирус при попадании в организм, который получил защиту с помощью вакцины, размножается в десятки тысяч раз менее активно, чем при проникновении в организм без такой защиты.

«Любая защита — это имитация самой инфекции, но практически без ее последствий», — уточнил ученый.

Нетесов добавил, что вакцина направлена даже не на то, чтобы повысить, а на то, чтобы инициировать предохранительный иммунитет против инфекции.