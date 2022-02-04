Плохое самочувствие после прививки объяснили эффектом ноцебо. Тревогу можно победить

Эффект ноцебо — негативной реакции без реальной причины — зафиксировали в Гарварде. Исследователи выяснили, что во многих случаях недомогания после вакцинации были лишь плодом фантазии впечатлительных людей. Уберечься от ноцебо просто: нужно идти на прививку с хорошим настроением.

Врачи заподозрили, что жалобы многих людей на плохое самочувствие после вакцинации от коронавируса не имеют ничего общего с прививкой. Пациенты могут испытывать особенный эффект, при котором негативная реакция возникает без реального воздействия со стороны препарата.

Что такое эффект ноцебо

Во время эксперимента с плацебо ученые обнаружили, что одним капли-пустышки якобы помогали выздороветь, а другим давали нежелательные реакции, хотя в составе «лекарства» не было ничего, что могло бы их вызвать. Этот эффект фантомных побочных эффектов назвали эффектом ноцебо — когда человек испытывает негативное влияние препарата, только если ему известно о возможных побочных действиях, написало издание Vox.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал «360», что научные работы об эффекте ноцебо недавно публиковали в Гарвардской медицинской школе. Ученые отобрали все исследования по вакцинам, где часть людей получала вместо действующей прививки плацебо — физраствор.

«После этого сравнили, как люди сообщали о побочных эффектах. Выяснилось, что в плацебо-группе 35-37% людей сообщили о системных реакциях: повышение температуры, утомляемость, слабость, ломота в мышцах и суставах. Все это люди описывали, несмотря на то, что им ввели физраствор», — рассказал Водовозов.

Самовнушение в медицине

Роль убежденности человека в том, что он выздоровеет после приема какого-то препарата, давно известна медикам. Однако раньше они не предполагали, что негативный настрой тоже может отразиться на результате лечения.

В пример действенности самовнушения Алексей Водовозов привел показательное исследование бронхиальной астмы. Некоторые врачи и ученые считают, что состояние человека с этим заболеванием сильно зависит от психологического фона.

Чтобы проверить это, ученые разделили добровольцев на четыре группы. Только одна из них получала настоящее лекарство.

«Вторая группа получила в точно таком же ингаляторе абсолютное плацебо — там ничего не было. Третьей группе делали ложную акупунктуру: это хитрая методика, когда игла даже не входит в кожу, она отскакивает и остается в держателе. В четвертой группе были те, кому ничего не делали вообще, это был чистый контроль», — объяснил Алексей Водовозов.

Во время опросов о том, помогло ли лечение, почти все участники первых трех групп ответили утвердительно. После врачи измерили у всех участников исследования скорость выдоха за первую секунду. Реальное расширение бронхов было обнаружено только у первой группы, которые получили настоящий препарат. У остальных трех групп показатели были примерно одинаковые, отметил Алексей Водовозов.

Позитив убирает эффект ноцебо

Теперь врачи считают, что нежелательные эффекты от вакцинации в первые дни после укола вполне могут быть проявлением ноцебо. Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова подчеркнула, что эффект ноцебо может развиться у чувствительных и впечатлительных людей.

Однако повышенный уровень тревоги во время пандемии мог истончить нервную систему даже самых стойких. И хотя эффект ноцебо не может принести реального вреда человеку, для нервной системы это по-прежнему будет стрессом.

«Поэтому если уж вы собрались делать прививку, подойдите к этому спокойно. Не читайте всякие страшилки-ужастики. Идите в хорошем настроении, с хорошим расположением духа, и тогда шансы, что у вас будет побочный эффект, минимальны», — заключила Елизавета Жесткова.