Вирусолог объяснил, почему оспа обезьян не заразит миллионы людей

Вирус оспы обезьян не сможет распространиться так широко, как возбудитель COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью Sputnik.

По его словам, оспа обезьян менее заразное заболевание, чем коронавирусная инфекция. Им можно заразиться при близком контакте с носителем вируса.

«Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит», — отметил Альтштейн.

Вспышки оспы обезьян неоднократно происходили в разных странах мира, включая Великобританию, Нигерию и Сингапур. В России 12 июля подтвердили первый случай этого заболевания. Медики утверждают, что нет причин опасаться эпидемии.