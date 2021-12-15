Вирусолог назвал условия окончания пандемии в 2022 году

Соблюдение противоэпидемических мер и производство нужного количества вакцин являются залогом завершения пандемии в 2022 году. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По словам ученого, чтобы полностью привить все человечество, необходимо иметь в распоряжении как минимум 15 миллиардов доз вакцины.

«Если произведем нужное количество вакцины, ее применим, плюс, будем соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году мы покончим с этой эпидемией», — отметил Альтштейн.

Он также рассказал, что за время пандемии в мире выпустили более восьми миллиардов доз вакцины — больше, чем существует людей на Земле.

«Никогда в жизни такого не было, чтобы столько производили и применяли. Только в России произведено больше 100 миллионов доз, в основном это, конечно, „Спутник“», — подчеркнул вирусолог.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что с учетом новой мутации, вакцины необходимо будет произвести больше, чем в два раза. Большое количество препарата потребуется для часто ревакцинации.

«С учетом того, что ревакцинация может стать еще более частой в западном мире с учетом распространения штамма „Омикрон“, значит, потребуется еще больше доз, плюс начнется вакцинация подростков. То есть нужно будет больше, чем в два раза, инъекций», — сказал Крючков.

Ранее глава Центра Чумакова рассказал об испытаниях комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Он отметил, что высокий эффект показали предварительно проведенные испытания, что делает производство комбинированной вакцины перспективной.