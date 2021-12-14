Глава Центра Чумакова рассказал об испытаниях комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа

Защищающую сразу от коронавируса и вируса гриппа вакцину разработали в Центре имени Чумакова. Как рассказал РИА «Новости» глава научного центра Айдар Ишмухаметов эффективность полученного комбинированного препарата оказалась выше, чем если бы прививки ставили по отдельности.

Он отметил, что высокий эффект показали предварительно проведенные испытания, что делает производство комбинированной вакцины перспективной.

«Мы посмотрели, что комбинация гриппозной вакцины и ковидной вакцины имеет даже потенцирующий эффект», — заявил Ишмухаметов.

Потенцирующим эффектом называют явления, когда одновременное использование нескольких препаратов приводит к большему эффекту, чем если бы их использовали по отдельности.

Центр имени Чумакова производит инактивированную цельновирионную вакцину от коронавируса «КовиВак». В основе препарата находится обезвреженный возбудитель, который не способен к дальнейшему воспроизводству. Минздрав России зарегистрировал «КовиВак» в феврале этого года.