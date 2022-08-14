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    14 августа 2022, 03:37

    Вирусолог Малинникова назвала инфекции, которые будут доминировать осенью

    Вирусолог Малинникова рассказала об инфекциях, которые будут доминировать осенью

    Юлия Шелковенко

    Коронавирус встроится в общую структуру ОРВИ в предстоящем эпидемиологическом сезоне и вместе с гриппом будет доминировать над остальными вирусными инфекциями, заявила вирусолог Елена Малинникова. Ее слова передало РИА «Новости».

    «Безусловно, коронавирус, как и в прошлые года, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций», — поделилась специалист.

    До пандемии, начавшейся в 2020 году, вызванные коронавирусом инфекции занимали 15% от всех типов ОРВИ. В настоящий момент также фиксируются случаи риновирусных и аденовирусных инфекций, отметила Малинникова.

    В России с каждым днем увеличивается число заболевших ковидом. За минувшие сутки было зарегистрировано 27,8 тысячи новых случаев.

    Специалисты Минздрава России советуют гражданам пользоваться средствами индивидуальной защиты и вакцинироваться отечественными препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». На базе этих вакцин были разработаны новые, ориентированные на борьбу со штаммами.