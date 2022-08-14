Вирусолог Малинникова назвала инфекции, которые будут доминировать осенью

Коронавирус встроится в общую структуру ОРВИ в предстоящем эпидемиологическом сезоне и вместе с гриппом будет доминировать над остальными вирусными инфекциями, заявила вирусолог Елена Малинникова. Ее слова передало РИА «Новости».

«Безусловно, коронавирус, как и в прошлые года, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций», — поделилась специалист.

До пандемии, начавшейся в 2020 году, вызванные коронавирусом инфекции занимали 15% от всех типов ОРВИ. В настоящий момент также фиксируются случаи риновирусных и аденовирусных инфекций, отметила Малинникова.

В России с каждым днем увеличивается число заболевших ковидом. За минувшие сутки было зарегистрировано 27,8 тысячи новых случаев.

Специалисты Минздрава России советуют гражданам пользоваться средствами индивидуальной защиты и вакцинироваться отечественными препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». На базе этих вакцин были разработаны новые, ориентированные на борьбу со штаммами.