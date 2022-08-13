Вакцину от новых видов «омикрона» создали на базе «Спутника V»

Вакцину от новых вариантов «омикрона» создали на той же платформе, что и «Спутник V». Об этом РИА «Новости» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина содержит последовательность из «дельты» и «омикрона», и предполагается, что она должна хорошо защищать и от этих штаммов, и от варианта ВА.5.

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и „Спутник“, она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — объяснил Гинцбург.

Он добавил, что клинические исследования по действующему законодательству займут до полугода — к тому моменту распространяющиеся штаммы коронавируса могут быть другими.

«Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца», — рассказал Александр Гинцбург.