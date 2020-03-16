Вирусолог дала рецепт домашнего антисептика для рук

Оказалось, что антисептик можно сделать в домашних условиях, причем несколькими способами. Ими поделилась замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

Как она рассказала в интервью газете «Вечерняя Москва», нужно соединить 14,5 миллилитра глицерина, 750 миллилитров изопропилового или 800 миллилитров обычного спирта, 20 миллилитров воды и 42 миллилитра перекиси водорода.

Вирусолог отметила, что вместо спирта можно взять 800 миллилитров любого алкоголя крепостью от 70 градусов. Другой рецепт включает в себя гель алое и 160 миллилитров медицинского спирта.

Руки можно продезинфицировать и смесью из столовой ложки воды, пяти столовых ложек водки, пяти капель эфирного масла лаванды, одной чайной ложки сока алоэ и пяти граммов хлоргексидина. Только всему этому нужно будет дать немного настояться.

Селькова при этом настоятельно порекомендовала чаще мыть руки с мылом, так как гели не заменят эту важную процедуру. Антисептики можно наносить после мытья, а если его все-таки нет, то можно применить спиртосодержащие влажные салфетки или протереть ладони спиртом.

Ранее сообщалось, что парфюмерные заводы во Франции решили производить дезинфицирующие гели. Для этого используют линии по выпуску духов на предприятиях, где делают парфюмерию для Christian Dior, Givenchy и Guerlain.