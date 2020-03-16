    16 марта 2020, 10:51

    Французские парфюмерные бренды Dior и Givenchу запустят производство антисептика

    Александра Ломейко

    Парфюмерные заводы во Франции решили производить дезинфицирующие средства для рук. Для этого задействуют линии по выпуску духов на предприятиях, где делают парфюмерию для Christian Dior, Givenchy и Guerlain.

    Решение использовать производство в таких целях принял концерн LVMH, сообщила газета The New York Times.

    «LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов <…> для производства большого количества водно-спиртовых гелей с понедельника», — заявили в компании.

    Дезинфицирующие средства концерн намерен бесплатно поставлять в учреждения здравоохранения.

    Производить санитайзеры, уточнило издание CNews, намерены на заводах, которые расположены недалеко от Орлеана, Шартра и Бове. На них делают парфюм для Christian Dior, Givenchy и Guerlain.

    Инициатива LVMH продолжится столько, «сколько потребуется». В течение первой недели произведут 12 тонн антисептика, в перспективе объем производства хотят нарастить.

    Концерн LVMH лидирует на рынке предметов роскоши. Он объединил под собой 75 брендов одежды, косметики, ювелирных изделий и других товаров. Владеет LVMH французский бизнесмен Бернар Арно.

    По последним данным ВОЗ, во Франции коронавирусом заразились 4469 человек. В стране зафиксирован 91 смертельный случай. По числу заболевших государство находится на третьем месте в Европе после Италии и Испании.

    В России зафиксированы 63 заболевших. Эпидемии в нашей стране нет, но неподтвержденной информации хватает. «360» решил собрать в онлайн-трансляции все наиболее важные и проверенные сведения о COVID-19.