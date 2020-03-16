Французские парфюмерные бренды Dior и Givenchу запустят производство антисептика

Парфюмерные заводы во Франции решили производить дезинфицирующие средства для рук. Для этого задействуют линии по выпуску духов на предприятиях, где делают парфюмерию для Christian Dior, Givenchy и Guerlain.

Решение использовать производство в таких целях принял концерн LVMH, сообщила газета The New York Times.

«LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов <…> для производства большого количества водно-спиртовых гелей с понедельника», — заявили в компании.

Дезинфицирующие средства концерн намерен бесплатно поставлять в учреждения здравоохранения.

Производить санитайзеры, уточнило издание CNews, намерены на заводах, которые расположены недалеко от Орлеана, Шартра и Бове. На них делают парфюм для Christian Dior, Givenchy и Guerlain.

Инициатива LVMH продолжится столько, «сколько потребуется». В течение первой недели произведут 12 тонн антисептика, в перспективе объем производства хотят нарастить.

Концерн LVMH лидирует на рынке предметов роскоши. Он объединил под собой 75 брендов одежды, косметики, ювелирных изделий и других товаров. Владеет LVMH французский бизнесмен Бернар Арно.

По последним данным ВОЗ, во Франции коронавирусом заразились 4469 человек. В стране зафиксирован 91 смертельный случай. По числу заболевших государство находится на третьем месте в Европе после Италии и Испании.

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