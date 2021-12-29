Вирусолог Альтштейн назвал идеальный вариант применения назальной вакцины «Спутник V»

Назальная вакцина от коронавируса максимально эффективна, если применять ее в качестве бустера или одновременно с внутримышечной инъекцией. Об этом «360» заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Для полноценной защиты организма от коронавируса нужны оба вида вакцины, пояснил профессор.

«Это должно быть для дополнения. Вот люди, которые уже получили внутримышечно, они получат интраназальную вакцину. Лучшим методом было бы введение одновременно и интраназально, и внутримышечно, но будут ли так делать, я не знаю», — сказал доктор медицинских наук.

Альтштейн объяснил, что введение вакцины через нос защитит человека от первичного попадания вируса.

«Аденовирус, который несет нужный ген, прикрепляется к клеткам назальной полости. Введение этого гена в белок, который потом иммунизирует организм, вызывает образование иммуноглобулина A. Это иммуноглобулины, которые защищают слизистые оболочки», — рассказал вирусолог.

Вакцинация обоими способами позволит помешать проникновению вируса в организм сразу на двух уровнях.

Назальная вакцина вызывает образование иммуноглобулина A, а внутримышечное введение больше способствует выработке иммуноглобулина G. Оба вида иммуноглобулина нужны для защиты от инфекции.

«Вирус попадает на слизистую оболочку носоглотки, а там уже иммуноглобулины A его задерживают. То, что проскочит все-таки через эту защиту, будет встречено иммуноглобулином G, который лучше развивается при внутримышечном введении», — отметил ученый.

Ранее стало известно, что назальный «Спутник V» будет доступен уже в начале 2022 года.