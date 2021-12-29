Назальный «Спутник V» появится в начале 2022 года

Назальная форма вакцины «Спутник V» поступит в оборот уже в I квартале 2022 года. Об этом сообщили на странице в Twitter.

В Центре имени Гамалеи заверили, что вакцина «Спутник V» для носа будет эффективна и против «омикрон»-штамма коронавируса. Причем не только с точки зрения защиты от инфекции, но и в плане предотвращения передачи вируса.

Глава центра Александр Гинцбург ранее заявил, что новая назальная вакцина будет защищать от коронавируса в том числе и тех, кто уже привился другими препаратами. В ноябре он говорил, что у назальной вакцины не выявили никаких побочных эффектов.

Назальную вакцину ранее испытал на себе президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказывал, что вдохнул порошок через шприц. Российский лидер признался, что ничего не почувствовал. Он отметил, что повторно привиться вакциной через нос ему рекомендовали врачи. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что после ревакцинации у Путина высокий уровень антител. А первую прививку Путин сделал «Спутником V».