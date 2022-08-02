Вирус полиомиелита нашли в сточных водах штата Нью-Йорк

После выявления первого за 40 лет случая полиомиелита Центр по контролю и профилактике заболеваний США взял пробы сточных вод в штате Нью-Йорк. Тест оказался положительным, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения.

Вирус полиомиелита нашли в образцах сточных вод из округа Рокленд. Именно там в июле зафиксировали первый с 1979 года случай заражения. Специалисты нашли связь образцов с теми, что взяли в Великобритании и Израиле, но предупредили, что это необязательно значит, что вирус привезли оттуда.

В Лондоне также нашли вирус полиомиелита и ввели режим чрезвычайной ситуации. В британском Агентстве по здравоохранению предположили, что следы заболевания появились в канализации от недавно привившегося человека. Полиомиелит вызывает спинномозговой паралич. Это острое инфекционное заболевание, от которого не существует лекарства. При этом болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.