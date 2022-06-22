Режим чрезвычайной ситуации объявили в Великобритании из-за обнаружения следов вируса полиомиелита в лондонской канализации. Ближайшие 10-20 лет люди могут не бояться вспышки заболевания, так как его искоренили. Об этом «360» заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков.

«Полиомиелит искоренен, поэтому те случаи, которые бывают, это обычно вакциноассоциированные случаи, когда на два-три миллиона прививок живой полиомиелитной вакцины возникает эпидемический случай, то есть случается паралич», — пояснил профессор.

Он подчеркнул, что речь идет о единичных случаях заболевания. Сейчас они не представляют никакой угрозы.

«Другое дело, что в последнее время прививки от полиомиелита стали делать не живой вакциной, а убитой. Эта вакцина не препятствует распространению вируса. То есть сам человек не болеет, потому что он защищен прививкой, но в кишечнике может размножаться вирус полиомиелита», — отметил Чумаков.

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В этом случае вирус поступает во внешнюю среду и может попасть к невакцинированному человеку, который заболеет. Как заявил доктор биологических наук, такая потенциальная угроза действительно есть. Специалисты предсказывают, что в будущем могут начаться вспышки полиомиелита.

«Это может произойти тогда, когда не останется людей, привитых живой вакциной. А живую вакцину сейчас почти не применяют, к сожалению. И это приводит вот к такому постепенному уменьшению иммунной прослойки. Но пока, вроде бы, угрозы особой нет, а через 10-20 лет, возможно, такая угроза возникнет», — заключил Чумаков.

Вирус в канализации

О полиомиелите стали говорить после того, как следы вируса нашли в лондонской канализации. Несколько близкородственных вирусов полиомиелита обнаружили на станции очистки сточных вод в пригороде Лондона. Следы выявили в период с февраля по май. Взятые в Бектоне образцы отнесли к «вакцинным» полиовирусам II типа (VDPV2), сообщил телеканал Sky News.

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«Полиовирус, полученный от вакцины, может распространяться, особенно в регионах, где уровень вакцинации ниже. В редких случаях он может вызывать паралич у людей, не прошедших полную вакцинацию», — отметила эпидемиолог британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Ванесса Салиба.

Специалисты предположили, что следы вируса могли оказаться в канализации из-за недавно привившегося человека. Вакцину могли вколоть в одной из стран, где болезнь еще не побороли. Сейчас в Великобритании действует режим чрезвычайной ситуации.

Полиомиелит вызывает спинномозговой паралич. Это острое инфекционное заболевание, от которого не существует лекарства. При этом болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.